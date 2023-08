Scomparsi'oceano Elliot Foote, la sua fidanzata Steph Weiss e gli amici Jordan Short e Will Teagle non sono riusciti a tornare dalla remota isola al largo di Sumatra settentrionale dove si erano recati in ...I migranti presenti'hotspot ieri erano 1.764 e poi sono iniziati gli 800 trasferimenti a Porto ... sono morti 5 migranti, 7 risultano. Sul natante erano in 35, per lo più tunisini.... ierano cinque persone non rintracciabili e poi ritrovate in mattinata. Le condizioni di ...che attraversa l'abitato di Bardonecchia creando panico tra numerosi residenti e turisti'...

Dispersi nell'oceano dopo una tempesta: 4 australiani ritrovati sulle tavole da surf TGCOM

Il gruppo di amici era in vacanza in Indonesia. Il maltempo li ha sorpresi mentre navigavano al largo e la loro barca è scomparsa ...Il governatore delle Hawaii Josh Green ha lanciato un duro monito al mondo all’indomani dell'”uragano di fuoco” che ha distrutto la storica città di Lahaina sull’isola di Maui. Le condizioni di siccit ...