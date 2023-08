Disabile multato | la vergogna in 42 euro

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 15 agosto 2023) Qualche giorno fa nelle cronache nazionali ha fatto molto discutere la notizia degli assalti compiuti dai cittadini ad alcuni autovelox delle città. È accaduto a Padova, a Firenze, a Rovigo, a Verona. Ci sono comuni dove pare vada di moda irrogare le sanzioni agli automobilisti e il sospetto che qualcuno ci marci viene naturale. A Cagli, per dire, in provincia di Pesaro Urbino, paesino con poco più di 8 mila anime, in 11 mesi sono stati formalizzati 60 mila verbali, incassando 3,15 milioni. Ma non è il solo. Qualche mese fa, a Gambolò in provincia di Pavia, il comune ha messo un autovelox in centro e nel giro di un mese e mezzo ha elevato 26 mila sanzioni. Il paese di abitanti ne ha 10mila, ergo vuol dire che esiste un comune in Italia dove ogni abitante aveva di media due multe. La gente era abituata a correre a 90 km orari e di colpo si è trovata prima 70, poi 50. Le sanzioni sono ...