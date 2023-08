Dirty Dancing | tutte le cose che non sai sul film cult con Patrick Swayze

- Balli Proibiti (Commedia, Sentimentale) in onda alle 21.30 su TV8 , un film di Emile Ardolino, con Jennifer Grey, Patrick Swayze, Jerry Orbach, Cynthia Rhodes, Jack Weston, Jane ...Su Tv8 alle 21.30 l'indimenticato Patrick Swayze è l'insegnate di danza Johnny che dà lezioni alla diciassettenne impacciata Baby, ossia Jennifer Gray , costretta a trascorrere le ...... 'I Promessi Sposi', 'Aladin', 'Billy Elliot il musical' , ndr) e la prima ballerina Anna Gargiulo (rinomata per le sue performance in 'Rugantino', 'All That Jazz', '', 'Aladin', ndr), ...

“Dirty Dancing”: trama, cast e trailer Tv Sorrisi e Canzoni

Con: Patrick Swayze, Jennifer Grey, Jerry Orbach, Cynthia Rhodes, Jack Weston, Jane Brucker, Kelly Bishop, Lonny Price, Max Cantor, Charles 'Honi' Coles, Neal Jones, 'Cousin Brucie' Morrow, Wayne ...Una robusta dose di romanticismo, coreografie spettacolari, una colonna sonora inconfondibile e il fascino dell'esordiente Patrick Swayze: sono questi gli ingredienti di «Dirty Dancing», un film costa ...