Dimissioni Mancini | Ulivieri | “Non mi sono piaciuti tempi e modi | si poteva fare tutto in modo diverso”

Leggi su sportface

(Di martedì 15 agosto 2023) “Non miné iné i, siin”. Così Renzo, presidente dell’Assoallenatori, commenta ledi Robertoin un’intervista alla Gazzetta dello Sport. “Ora la FIGC ha due compiti importanti, ovvero trovare gli allenatori per la Nazionale maschiel e quella femminile. Perché non vorrei che con questa notizia il movimento femminile passasse in secondo piano”. L’ex tecnico si è poi pronunciato anche sui nomi che potrebbero sostituiresulla panchina azzurra: “Spalletti sarebbe una scelta azzeccata, ma andrebbe bene anche Conte. Ciottimi allenatori in Italia. Luciano può ...