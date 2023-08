Diablo 4 si aggiorna con la Patch 1 1 2

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 15 agosto 2023) La famigerata saga diha sempre catturato l’immaginazione dei giocatori con il suo mix di oscurità, azione e mondi demoniaci. L’ultimo capitolo,4, ha ricevuto una nuova iniezione di vita con la recente1.1.2, che ha portato una serie di modifiche e migliorie sorprendenti. Scopriamo insieme cosa ha in serbo per i giocatori in cerca di emozioni. Un Cuore Abietto che Batte più Velocemente Tra le modifiche più entusiasmanti introdotte dalla1.1.2, vi è una significativa riduzione del tempo d’attesa per la comparsa dei mostruosi Abietti. I giocatori che si avventurano nel mondo demoniaco possono ora gioire grazie a un tempo di attesa ridotto da 5 a soli 2 secondi dopo aver attivato un Cuore Abietto. Questo significa che l’azione è ora più frenetica che mai, con la minaccia costante degli ...