Depurazione e controllo delle acque a Latina | convocato il tavolo tecnico-istituzionale

(Di martedì 15 agosto 2023)– “È statoilsul sistema di”. Ne dà notizia l’assessore all’Ambiente del Comune di, Franco Addonizio, che si è interessato della vicenda ravvisando l’urgenza di affrontare la situazione con gli enti interessati: Provincia di, Egato 4, AcquaSpa, Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, Arpa Lazio e Capitaneria di porto. “Il Sindaco diMatilde Celentano – continua Addonizio – mi ha comunicato di aver invitato i rappresentanti degli enti preposti per una riunione fissata per il giorno 31 agosto. Si tratta di un...

di effettuare urgentemente trattamenti larvicidi e adulticidi presso l'impianto di... - procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto ildi chi ne ha la ...È dal 2006 che Legambiente Lombardia tiene sottola salubrità delle acque lacustri ... è la mancataa costituire la più seria minaccia per la salute delle acque e delle comunità. ...... dallaalla sanità, passando per la gestione dei rifiuti e ildel territorio'. 'Non è con lo scontro - sostengono i tre capigruppo d'opposizione - che si può arrivare a proficue ...

Depurazione e controllo delle acque a Latina, convocato il tavolo ... Il Faro online

Legambiente: “La mancata depurazione principale imputata delle concentrazioni batteriche,la crisi climatica non attende” ...In 20 mesi -50% delle acque negli invasi della regione: danneggiati flora e fauna lacuale e, da oggi, chiusi i canali irrigui delle risaie della Lomellina. Il Maggiore è il più contaminato ...