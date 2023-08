Secondo quanto si apprende da fonti vicine all'Al Ahli, il club sta per ingaggiare il difensore turco dell'Atalanta Merih, che potrebbe partire già in giornata per la sua nuova destinazione. ...Londra, dove Tomiyasu è stato declassato a riserva Più difficile, dopo che Timber, arrivato ... Sono sempre in piedi i discorsi con l'Atalanta per Toloi (più restia a cederlo la Dea) e(...Il secondo innesto riguarda la difesa: è stato infatti individuato in, il centrale turco ex Juve finito fuori rosa a Bergamo, il perfetto erede di Ibanez , altro ex Atalanta.

Demiral verso l'Al Ahli, all'Atalanta 20 milioni Agenzia ANSA

Un altro calciatore lascia la Serie A per andare a giocare nella Saudi League.Il futuro di Merih Demiral è sempre più lontano dall'Atalanta: il difensore sarà presto rinforzo dell'Al Ahli, facendo contenta anche la Juventus ...