... una in entrata e una in. A salutare Milano è il 29enne tedesco Robin Gosens, il quale ... Marotta, inoltre, prenderà un difensore centrale: Mehri(25) e Takehiro Tomiyasu (24) restano sul ...Commenta per primo Due idee per il futuro di Merih: da una parte l'Inter, dall'altra la Roma. Il difensore è fuori dai piani di Gasperini e indall'Atalanta, nerazzurri sono in attesa di eventuali offerte che potrebbero arrivare anche ...L'attaccante colombiano è indall'Atalanta che per lasciarlo partire vorrebbe però circa 5 ... Tiago Pinto starebbe infatti sondando il terreno per Merih, fuori dal progetto tecnico di ...

Demiral in uscita dall'Atalanta: resta in Serie A Calciomercatonews.com

L’Atalanta non si ferma nemmeno a Ferragosto. Il calciomercato della Dea impazza e in pochi ore i bergamaschi definiscono l’arrivo di De ...L'Atalanta di mister Gasperini ha ceduto in chiave calciomercato il difensore Demiral all'Al Ahli: quanto ricavato dai nerazzurri può fare la differenza ...