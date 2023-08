Declinato in top e minigonna dall’allure sensuale è l’outfit perfetto da sfoggiare a ferragosto

Leggi su amica

(Di martedì 15 agosto 2023) In cerca di un’idea che sia diversa dal solito per il party di? Sia che si tratti di una festa in casa tra amici che di una serata a tutta musica sulla spiaggia, il mix tra top floreale eetnica sarà comunque. Perché avrà tutto ciò che serve in queste situazioni. Ovvero colore, riflessi luminosi e sensualità. L’esempiodi quello che stiamo dicendo arriva dalla sfilata primavera estate 2023 di Isabel Marant. Per la stagione calda, la designer francese ha portato in passerella questo connubio inedito nella sua versione dal fascino parisian chic. Un’accoppiata che funziona sempre e non è difficile capire perché. Accostare stampe e decorazioni Il look di Isabel Marant mette insieme due pezzi diversi per natura ma legati da alcuni elementi fondamentali. ...