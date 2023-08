Debutto vincente per le azzurre agli Europei di pallavolo

(Di martedì 15 agosto 2023) AGI - Nella magica e spettacolare cornice dell'Arena di Verona, davanti a 9.538 spettatori, l'Italia ha debuttatodifemminili battendo la Romania 3 a 0 (25-19; 25-19; 25-15). Ledel commissario tecnico Davide Mazzanti, detentrici del titolo continentale, hanno dimostrato superiorità sin dall'inizio con le romene che hanno cercato di accorciare le distanze nella prima parte del terzo set ma poi hanno ceduto a capitan Myriam Sylla. Molto buona la prestazione della neo azzurra Ekaterina Antropova nel ruolo di opposta mentre Paola Egonu, rientrata in squadra dopo l'arrabbiatura dello scorso anno, è partita dalla panchina. Per Antropova 8 punti, 7 per Alice Degradi. L'Italia è stata inserita nel girone B. Ora lesi trasferiranno all'Arena di Monza per due match, ...

