De Laurentiis | “Spalletti in Nazionale | non è questione di vil denaro”

(Di martedì 15 agosto 2023) Aurelio Deparla d i Lucianoin, la Figc lo vuole come successore di Roberto Mancini, ma ha un contratto con la SSCN. Ecco il comunicato ufficiale della SSCN sul casoin, firmato da Aurelio De: ” Dopo la valanga di considerazioni astratte comparse su molti media, svolte da autorevoli commentatori e operatori della comunicazione, ritengo sia necessario fare chiarezza sulla vicenda, legata al suo possibile impegno come Ct dellaitaliana di calcio. Ho sempre avuto grande rispetto per lae quando ero giovane, oltre al Napoli era l’unica squadra che mi appassionava. Luciano, pur avendo un ultimo anno di contratto con il ...

Spalletti-Nazionale, De Laurentiis fa muro: dead-line entro fine settimana - Sportmediaset Sport Mediaset

