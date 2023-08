De Laurentiis rompe il silenzio sulla clausola di Spalletti | “È una questione di principio e non di vil denaro”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 15 agosto 2023) All’ordine del giorno nelle notizie calcistiche italiane c’è sicuramente ladi Luciano. A fare chiarezzaci ha pensato Aurelio Detramite un comunicato ufficiale del Napoli. Il patron azzurro afferma di aver sempre avuto grande rispetto per la Nazionale. Lucianoha manifestato la volontà di prendersi un periodo di distacco dall’attività di allenatore, riferisce De. “Ho chiesto garanzie sul rispetto di questo periodo sabbatico, inserendo una penale nel caso in cui il suo impegno fosse venuto meno”, rivela De. Deprosegue poi facendo due considerazioniFederazione: la prima è che non sanno tenere i ...