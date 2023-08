De Laurentiis | «La clausola Spalletti per me è una questione di principio | non di ‘vil denaro’»

(Di martedì 15 agosto 2023) Dopo le paginone dei quotidiani dedicate tra ieri e oggi alla querelle Deper il benestare all’ex allenatore del Napoli a ricoprire l’incarico di commissario tecnico e al caso relativo alla penale da pagare al Napoli, interviene direttamente il presidente Decon una lettera pubblicata sul sito ufficiale del club. De Laurentis scrive: «Dopo la valanga di considerazioni astratte comparse su molti media, svolte da autorevoli commentatori e operatori della comunicazione, ritengo sia necessario fare chiarezza sulla vicenda, legata al suo possibile impegno come Ct della Nazionale italiana di calcio. Ho sempre avuto grande rispetto per la Nazionale e quando ero giovane, oltre al Napoli era l’unica squadra che mi appassionava. Luciano, pur avendo un ultimo ...

Spalletti resta sempre il primo nome per l'incarico di nuovo Ct della Nazionale, ma è da sciogliere il nodo. E sulla vicenda arriva il duro comunicato di De: 'E' una questione di principio. Soprendente che la Federazione subisca le dimissioni di Mancini'. Conte resta in attesa, anche se ...Il Presidente Aurelio De, sulla vicenda, si è espresso in un comunicato riportato sui canali ufficiali della SSC Napoli: Deparla della penale Spalletti Aurelio De...In attesa che si sblocchi la situazione di Luciano Spalletti , il presidente del Napoli Dechiede il pagamento dellaper liberarlo, ci vorrà tempo per rimettere a posto i cocci. ...

De Laurentiis sulla clausola Spalletti: «Federazione la paghi, è questione di principio» Corriere della Sera

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha pubblicato un comunicato ufficiale sul sito della propria squadra per chiarire la propria posizione in merito alla clausola di Luciano Spalletti e ...Il presidente del Napoli Aurelio De laurentiis, tramite un duro comunicato, ha detto la sua sulla clausola che la Federazione dovrebbe pagare per nominare Luciano Spalletti come nuovo c.t ...