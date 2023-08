De Laurentiis insiste sulla penale Braccio di ferro su Spalletti con la Figc

Leggi su agi

(Di martedì 15 agosto 2023) AGI - Il Napoliper il pagamento della clausola per liberare Lucianocome nuovo ct dell'Italia: l'intervento a gamba tesa del patron Aurelio De, per reclamare quasi tre milioni di euro di indennizzo che sarebbero previsti in caso di nuovo tesseramento del suo ex tecnico, non avrebbe scoraggiato la, determinata ad andare avanti nella trattativa con il 64enne tecnico di Certaldo. Da quanto filtra il presidente federale Gabriele Gravina sarebbe vicino a un'intesa con l'allenatore campione d'Italia, individuato come il successore ideale di Roberto Mancini, dimessosi a sorpresa domenica scorsa. "Non è questione di vil denaro..." "Se la scelta cade su", ha argomentato Dein una nota sul sito del club partenopeo, "grande allenatore con ...