De Laurentiis e la penale per liberare Spalletti per la Nazionale | “Non è una questione di denaro ma di principio”

(Di martedì 15 agosto 2023) “Non è unadima di”. Aurelio Deha voluto mettere le cose in chiaro e con un duro comunicato ha risposto pubblicamente alla FIGC che, visto l’addio di Mancini, vorrebbe assumere Lucianocome prossimo ct. Il tecnico toscano però è legato al Napoli fino al 2024. Nel contratto dell’allenatore, inoltre, è presente una clausola da circa 3 milioni di euro e al momento la FIGC non sembra intenzionata a pagare. Da qui la nota del presidente De. “Dopo la valanga di considerazioni astratte comparse su molti media, svolte da autorevoli commentatori e operatori della comunicazione, ritengo sia necessario fare chiarezza sulla vicenda, legata al suo possibile impegno come Ct della...

... ho chiesto garanzie sul rispetto di questo periodo sabbatico, inserendo unanel caso in cui il suo impegno fosse venuto meno". La Figc ora vuole Spalletti, continua De, ma è ...... 'Per il Calcio Napoli tre milioni non sono certo molti, e per Aurelio Desono ancora ... ho chiesto garanzie sul rispetto di questo periodo sabbatico, inserendo unanel caso in cui il ...Dee il perché dellaDeracconta di aver inserito la"ascoltando la voce ed il sentimento dei milioni di tifosi del Napoli che sentono un profondo legame con l'...

De Laurentiis e la penale per Spalletti ct: "La Figc deve pagare" Corriere dello Sport

Dopo Roberto Mancini la prima scelta della Figc per il ruolo di ct della nazionale di calcio è andata su Luciano Spalletti, Ma il presidente ...Il presidente del Napoli interviene sul possibile impegno dell'ex allenatore azzurro come tecnico della Nazionale italiana di calcio dopo le dimissioni di Mancini ...