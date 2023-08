De Laurentiis | “Clausola Spalletti? Questione di principio”

(Di martedì 15 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Se la scelta cade su, grande allenatore con 25 anni di esperienza ad alto livello, offrendogli uno stipendio di 3 milioni netti per tre anni, non ci si può fermare di fronte all’accollo (pagare per conto dell’allenatore) di un milione lordo per anno per liberarlo dal suo vincolo contrattuale. Tutto ciò è incoerente. Per il Calcio Napoli tre milioni non sono certo molti, e per Aurelio Desono ancora meno. Ma lanel caso di specie non è di “vil denaro”, bensì di”. Così Dea proposito dellache la Figc dovrebbe pagare per poi ingaggiarecome nuovo ct azzurro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

