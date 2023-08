De Laurentiis ce l' ha con Spalletti | il contenzioso sulla clausola riguarda presidente ed allenatore Gazzetta

La Gazzetta dello Sport scrive: 'il contenzioso non è tra il Napoli e la Federcalcio, tra Dee Gravina, ma tra Dee Spalletti. Il presidente ce l'hal'allenatore che lo ha ...... Luciano Spalletti Dee Spalletti rischiano di ritrovarsi in tribunale per la panchina dell'Italia. Il presidente del Napoli ce l'hail suo ex allenatore, che pure gli ha fatto vincere ...Spalletti infatti è libero, può essere tesserato subito e mettersi al lavoro: il pericolo, quasi una certezza, è ritrovarsi allo scontro legaleDe, e, in caso di soccombenza, ...

Il vero sceicco è De Laurentiis: con una delle sue clausole ha in ... IlNapolista

L’ex allenatore del Napoli e il presidente della Figc Gravina sono d’accordo su tutto, ma De Laurentiis vuole il pagamento di 2,8 milioni della clausola di non concorrenzialità: secondo i legali del t ...L'estate del calcio italiano sarà ricordata come quella della Pec, la posta elettronica certificata ...