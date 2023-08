De Laurentiis a Figc | “Spalletti e la penale? Questione di principio”

(Di martedì 15 agosto 2023) Il presidente del Napoli interviene sul possibile impegno dell'ex allenatore azzurro come tecnico della Nazionale italiana di calcio dopo le dimissioni di Mancini Se lavuole Lucianocome ct della Nazionale dopo le dimissioni di Roberto Mancini, non può fermarsi davanti allache va versata al Napoli. È la posizione del presidente azzurro Aurelio Dein un lungo comunicato. Il Napoli ha accettato l’anno sabbatico didopo lo scudetto vinto lo scorso anno ma si è tutelato inserendo unain caso di ritorno del tecnico in panchina in questa stagione. La clausola vale anche per la, che secondo Deoffre aun contratto triennale da 3 milioni a stagione e non dovrebbe ...

...Luciano Spalletti in Nazionale Dechiarisce la posizione del Napoli , club che tiene l'allenatore sotto contratto, chiudendo a qualsiasi tipo di cooperazione con la, che se vuole il ...... subendo le dimissioni dell'allenatore Roberto Mancini - afferma De- A questo proposito ... il totonomi per il ct della Nazionale: da Conte ad Allegri Laha fretta di trovare il ...Ma con le qualificazioni per i prossimi Europei alle porte, perchè lanon formalizza ...rescissoria da 3 milioni di euro come spiegato anche dal Presidente del Napoli Aurelio De. 'Una ...

Spalletti ct Nazionale De Laurentiis: “Penale al Napoli va pagata” Adnkronos

Il presidente Gravina ha fatto la sua scelta e non torna indietro. Non pagherà l'indennizzo al Napoli, un possibile contenzioso per la famosa clausola non sembra preoccuparlo ...Lo scontro è di quelli duri e rischia di avere riflessi dagli esiti imprevedibili. Sulla trattativa legata alla clausola da pagare per ...