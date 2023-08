De Bruyne | Guardiola conferma l’infortunio | «È grave | starà fuori per qualche mese»

(Di martedì 15 agosto 2023) Desi è infortunato ancora, questa volta contro il Burnley., nella conferenza stampa prima della finale di Supercoppa Europea, ha spiegato che non giocherà per diversi mesi. «È un infortunio, dobbiamo decidere se si opererà, maper». Anche il compagno di squadra, Rodri, ha parlato di De: «È uno dei giocatori più importanti del club. Di sicuro ci mancherà molto. Cercheremo di supportarlo in questo brutto momento. L’ho visto l’altro giorno ed era positivo. Speriamo di poterlo riavere presto perché è molto importante». È il terzo infortunio muscolare di quest’anno. Il primo il 26 aprile, dove è stato costretto a saltare una settimana a causa di una contusione al piede, poi durante la finale di ...

Sono parole che non richiedono interpretazioni quelle rilasciate da Pepda Atene, alla vigilia della finale di Supercoppa Europea contro il Siviglia. Il destinatario è De, andato ...MANCHESTER CITY - SIVIGLIA CON LA COMBO Il City, senza De, punterà tutto come sempre su Haaland, nonostante non abbia ancora segnato un gol nelle finali a cui la squadra diha ...Arriviamo ai giorni nostri e sempreè campione d'Europa con il marcantonio Rodri a proteggere la difesa e il 'regista' Denella posizione di mezzala, dietro la linea delle punte. ...

Il centrocampista belga del Manchester City, Kevin De Bruyne, resterà indisponbile per "alcuni mesi" a causa di un brutto infortunio al ginocchio, per il quale potrebbe dover subire un intervento chir ...Il Manchester City rischia di perdere De Bruyne: Guardiola è preoccupato per le condizioni del suo fantasosta, uscita infortunato contro il Burnley ...