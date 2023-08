Dati sulla sicurezza | più furti e rapine | omicidi stabili | boom di migranti

Leggi su panorama

(Di martedì 15 agosto 2023) C'è un calo del 5,46% nei reati in Italia secondo il consueto report di Ferragosto diffuso dal Viminale. A crescere sono soprattutto, mentre restanogli. In calo anche gli incendi, soprattutto da maggio a metà luglio. I Vigili del Fuoco però hanno dovuto sostenere in maggior numero di interventi causato dal dissesto del territorio. IL REPORT DEL MINISTERO DELL'INTERNOFerragosto 2023.pdf Capitolo a parte quello sui. Confermato il forte incremento di sbarchi ed arrivi (+115%, più che raddoppiati rispetto al 2022) ma crescono del 28% anche i rimpatri