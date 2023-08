Daniele Silvestri da cantautore a... cantastorie. In tour in Sicilia (giovedì a Messina)

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 15 agosto 2023) Le brutture della guerra, la persistenza del pregiudizio, la piaga dell’immigrazione e, a far da contraltare, l’amore, i sentimenti nobili, la ricchezza della propria identità nelle undici tracce (più una nascosta) di «Disco X» (Epic/Sony Music), decimo album di, alfiere della canzone d’autore contemporanea, in giro per l’Italia col«Estate X» . Un grande concerto...