Dall'Argentina | nuova pista in difesa per il Milan | trattativa per Pellegrino

arriva un nuovo profilo sul taccuino dei rossoneri. Secondo quanto riportato da TycSports , i l club di Via Aldo Rossi sta negoziando l'arrivo di Marco Pellegrino , 21enne difensore ...C'è sempre grande interesse quando in Italia arrivano giocatori dal Sudamerica, in particolar modo. Questa infatti è una delle grandi nazioni che ha sfornato il maggior numero di ...... vintaper 3 - 0, tenutasi a Wembley il 1 giugno 2022). In questo modo la Figc avrà il successore di Roberto Mancini, Spalletti tornerà nella 'sua' Napoli da Ct della Nazionale, i ...

Bitcoin: buone notizie dall'Argentina Cryptonomist

Milan, grazie alla lungimiranza di Geoffrey Moncada, i rossoneri sono vicini a un colpo in difesa. Vediamo nel dettaglio.Lucas Beltran è stata l’ultima idea di mercato per l’attacco viola. Ma, a differenza di altri prototipi di scommesse, in questo caso la Fiorentina ha scelto di puntare su uno ...