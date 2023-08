Dalla Nato | l’Ucraina potrebbe cedere territori a Mosca L’ira di Kiev | ridicolo | sarebbe il trionfo di Putin

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 15 agosto 2023)dover accettare di lasciare andare parte delo occupatoRussia se vuole aderire alla. A sostenerlo è Stian Jenssen, direttore dell’ufficio privato del segretario generale dellaJens Stoltenberg, parlando ai media norvegesi in una tavola rotonda. “Penso che una soluzioneessere cherinunci alo e ottenga in cambio l’adesione alla”, ha detto Jenssen citato dal giornale norvegese Vg sulla strategia consigliata a, ribadendo in ogni caso la linea di Stoltenberg secondo cui “deve spettare aldecidere quando e in quali condizioni negoziare” conper la fine della guerra. Jenssen ha ...