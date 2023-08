Dalla benzina a 2 | 70 sulla A8 ai 60 euro per due caffe | gli scontrini choc dell' estate 2023

... i funzionari locali affermano che la maggior parte dei danni è stata causatacaduta di ... 'L'Ucraina è un buon esempio di dove porta questa politica di gettaresul fuoco. Pompando ...E ORA SPALLETTI - Luciano Spalletti è (o era) la figura ricercataFIGC per guidare la ... E a metteresul fuoco ci ha pensato il patron De Laurentiis. TUONA ADL - 'Ho chiesto garanzie sul ...... i funzionari locali affermano che la maggior parte dei danni è stata causatacaduta di ... 'L'Ucraina è un buon esempio di dove porta questa politica di gettaresul fuoco. Pompando ...

Prezzo della benzina record: salasso lungo le autostrade QuiFinanza

Dai due euro per dividere a metà un toast ai 60 euro per due caffè e due bottigliette d’acqua. Nel frattempo la benzina è arrivata a costare 2,70 euro sull’autostrada A8 ...A Ferragosto i prezzi della benzina aumentano a dismisura. E una stazione in particolare finisce sotto i riflettori per la cifra record di 2,7 euro al litro ...