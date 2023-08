Dal corna-gate all' ecoansia fino a Zanza | alfabeto di un' estate scorretta

Leggi su iltempo

(Di martedì 15 agosto 2023) Dall'Albania alledi Torino. E poi gli incendi, il caldo e i duelli-governo opposizione. Ecco per il lettore un breve resumè, rigorosamente in ordine alfabetico, di immagini, fatti, suggestioni che stanno segnando il cammino di quest'2023. Per scorrere, anche con un sorriso (siamo a Ferragosto, perché vietarselo?), la cronaca di questi mesi dove ad essere folle, forse, non è stato solo il clima. ALBANIA Conquista l'immaginario collettivo italiano come paradiso vacanziero a buon prezzo. Il Primo Ministro Edi Rama prova a farne una nemesi rispetto alla storia degli anni ‘90, che vide centinaia di migliaia di albanesi emigrare nel nostro Paese. Operazione incauta: un conto è la ricettività un conto è l'accoglienza. BERLUSCONI La primasenza. Villa Certosa, le automobiline da golf elettrico, la bandana, il vulcano e ...