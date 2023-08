Dai vip agli ex vipponi | come trascorrono il Ferragosto De Martino | Belen e Andrea Maestrelli

Leggi su 361magazine

(Di martedì 15 agosto 2023) I vip si godono le vacanze: le speciali mete scelte perdai vari Stefano DeRodriguez eAnche per i vip è tempo di. E sono così in tantissimi coloro che hanno deciso di festeggiare la speciale ricorrenza concedendosi al relax nelle più svariate mete europee e mondiali. Primoda separati perRodríguez, con la showgirl argentina che ha deciso di concedersi una fuga all’Isola di Alberella, con tanto di scatto in costume dalla terrazza. Deinvece è in Inghilterra, nei pressi di Southampton, dove ha avuto anche la possibilità di gustarsi un caffè che ricorda molto l’espresso italiano anche a primo impatto. I due ex fidanzati hanno deciso di trascorrere entrambi ...