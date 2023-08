Vincente è dire poco Continua Daniele- Turchia Davide- Italia Stefano Lavarini - Polonia Giovanni Guidetti - Serbia Marco Bonitta - Slovenia Lorenzo Micelli - Bulgaria ...... ma saliranno sul palco le azzurre del volley di Davide. Già l'Italia da sola può vantare .... Il 2023 è stato il suo anno magico visto che ha contribuito alla conquista di due '...Per dare l'assalto all'oro,potrà contare anche sulla new entry Ekaterina Antropova, ... dovranno fare i conti con due italiani,alla guida della Turchia e Guidetti della Serbia. Il ...

Da Mazzanti a Santarelli: un terzo dell’Europeo è a guida italiana La Gazzetta dello Sport

Otto panchine su ventiquattro squadre in gara vedono protagonisti tecnici nostrani. Una scuola che non smette di fornire coach vincenti. A cominciare dal campione del mondo in carica ...Coach Mazzanti ha fatto la sua rivoluzione e dovrà cercare di far funzionare le stelle Egonu-Antropova. Oltre alla Nazionale azzurra le favorite sono Serbia, Turchia e Polonia.