Da Lourdes a Trevignano | le apparizioni di Maria e i giudizi della Chiesa sulla loro attendibilità Bergoglio scettico su Medjugorje

(Di martedì 15 agosto 2023), Fatima e. I luoghi dellene costituiscono una meta privilegiata per i pellegrini di tutto il mondo. Lacattolica ha riconosciuto le diciottoavvenute a, nel 1858, a santa Bernadette Soubirous e le sei avvenute a Fatima, nel 1917, ai santi Francisco e Jacinta Marto, scomparsi prematuramente, e a suor Lúcia dos Santos, morta nel 2005 e di cui è in corso la causa di beatificazione. Leportoghesi sono legate anche al famoso segreto di Fatima diviso in tre parti. Le prime due hanno ispirato Papa Francesco a consacrare, il 25 marzo 2022, al Cuore immacolato disia la Russia, come chiesto proprio dalla Madonna, che l’Ucraina, ovvero i due Paesi in guerra. Nella ...