Da Augusto al Ventennio | origini e storia del Ferragosto

(Di martedì 15 agosto 2023) Nel giorno di, riproponiamo questo articolo sulledi tale ricorrenza, pubblicato per la prima volta il 15 agosto 2015. IPN Roma, 15 ago – Chissà se alla festa dell’unità di Casalgrande (Reggio Emilia) dove ci si scatenerà tutta la notte sulla pista del liscio sulle note dell’orchestra di Antonella Marchetti, faranno mente locale sul fatto che quanto stanno facendo è al limite dell’apologia. Sì perché pochi sanno, o meglio ricordano, cheè soprattutto una ricorrenza «fascista». Le virgolette sono d’obbligo, perché l’usanza di celebrare la metà del mese più caldo dell’anno ha un’origine ben più antica deled è radicata in molte tradizioni popolari, ma certamente è stato il regime di Benito Mussolini a legare questa ricorrenza a uno dei riti più apprezzati e rinnovati dagli ...

Le "Feriae Augusti", antica tradizione fondata dall'Imperatore Augusto ConfineLive

