Cosa porta in studio | Myrta Merlino | ecco gli oggetti anti-d' Urso

(Di martedì 15 agosto 2023) Manca sempre meno all'esordio dialla guida di Pomeriggio Cinque. Per la conduttrice proveniente da La7 si tratta di una sfida impegnativa, dato che non sarà semplice raccogliere l'eredità di Barbara d'. Lanon sembra però preoccupata, anzi stimolata, nonostante un cambio di nome del programma avrebbe potuto renderle la vita più facile. Non sarà semplice conquistare la fiducia e soprattutto il cuore dei telespettatori che sono stati fedeli alla d'per quasi due decenni. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, laha spiegato perché non è stato cambiato il titolo a Pomeriggio Cinque: “È un brand consolidato. Sarebbe stato un errore modificarlo. La grande sfida sarà fare un cambiamento nella continuità. Far sentire al pubblico che quella è ...