Corriere si accascia e muore subito dopo aver consegnato un pacco Forse un colpo di calore all’origine del malore

(Di martedì 15 agosto 2023) Fabrizio Croci, addetto delSda di La Spezia è morto lunedì, stroncato da ununin un appartamento. L’uomo si èto sulle scale dell’abitazione. Lo comunica Uil Trasporti sottolineando che il fatto è successo alle 13.30 di ieri, dato rilevato dal palmare in dotazione al. Non è escluso che ilmortale sia stato provocato dal caldo che in queste ore interessa tutta la Liguria. “Negli ultimi anni – scrive Giovanni Ciaccio, segretario ligure di Uil Trasporti -, il settore delle consegne a domicilio è esploso, i tempi sono frenetici e non tengono conto del benessere dei lavoratori. I committenti sono sempre alla ricerca di maggiore produttività del ...