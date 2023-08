Correva a 223 all' ora lungo l' autostrada A4 | patente sospesa

(Di martedì 15 agosto 2023) E' stato "fotografato" mentre perla A4 alla velocità di 223 chilometri all'ora nella zona di Limenella, nel Padovano, in direzione Milano. Protagonista un automobilista alla guida di una Mini ...

Padova, a 223 all'ora sull'autostrada A4: patente sospesa TGCOM

Un "record" nell'ambito dei controlli per l'operazione "Roadpol velocità", che ha visto impegnate le polizie europee ...