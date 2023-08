Correa | ago della bilancia | tre nomi in caso di partenza – CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 15 agosto 2023) Nonostante l’arrivo ormai imminente di Marko Arnautovic all’Inter, resta di fatto un buco nell’attacco nerazzurro. Per questo, secondo il Corriere dello Sport, si punta ancora a cedere Joaquinper prendere uno deipreferiti. TRE ALTERNATIVE – Marko Arnautovic come quarto attaccante non scalda i tifosi dell’Inter, considerato che è per lui l’unico investimento fatto in quello che è il reparto più importantesquadra. Per questo la questione attacco in casa nerazzurra non è ancora chiusa. Ma l’agoè Joaquin, che resta sempre sulla lista dei partenti. L’Inter punta a una cessione a titolo definitivo e per non meno di 15 milioni di euro. Una situazione non facile, visti i numeri diin queste stagioni. Dovesse partire, tre i ...