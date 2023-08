Coppa Italia | il calendario dei sedicesimi | due opzioni per l’Inter

(Di martedì 15 agosto 2023) Ieri si sono conclusi i trentaduesimi di finale di, questo significa che perscendono a due i possibili avversari: sarà una tra Bologna e Verona. Isi giocheranno a inizio novembre, ecco ile i risultati del turno appena completato.DI FINALE (mercoledì 1 novembre 2023) Bologna-Verona Lecce-Parma Sassuolo-Spezia Udinese-Cagliari Genoa-Reggiana Cremonese-Cittadella Salernitana-Sampdoria Torino-Frosinone In blu la parte di tabellone lato Inter.– TRENTADUESIMI DI FINALE Frosinone-Pisa 1-0 7? aut. CanestrelliUdinese-Catanzaro 4-1 9? Lovric, 12? Vandeputte (C), 49? Beto, 64? rig. Thauvin, 93? LuccaGenoa-Modena 4-3 1?, 57? Retegui, 29? Manconi ...

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Conclusi i trentaduesimi di, più niente divide le squadre di Serie B dall'inizio del campionato : il Palermo, seppur eliminato dalla competizione, ha confermato le attese e si è dimostrato all'altezza di un incontro ...... dato che la prima è impegnata con la nazionale degli Stati Uniti nellaPanamericana e si ...(al Sanbàpolis) e il 26 settembre con l'allenamento congiunto sul campo delle campionesse d'...Trentaduesimi, ecco anche gli ultimi verdetti: passano al prossimo turno Torino e Spezia Si chiudono i trentaduesimi di. Il Torino supera per 2 - 1 la Feralpisalò, rimontando l'iniziale ...

Quello visto in casa contro la Reggiana, diciamolo chiaramente, è stato un Monza che per un tempo è stato attento, accorto e ...La prima sfida ufficiale della stagione del Bari non è andata nel migliore dei modi. Al San Nicola, sabato, i galletti sono stati sconfitti con un netto 0-3 dal Parma, venendo ...