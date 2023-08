Contro caldo e siccità il Messico sperimenta la pioggia artificiale

Leggi su quifinanza

(Di martedì 15 agosto 2023) Lasta colpendo ilda mesi, causando una serie di gravi disagi: dalla mancanza di acqua, ai danni all’agricoltura, fino alla perdita del raccolto e all’aumento dei prezzi dei beni alimentari. Per cercare di risolvere almeno temporaneamente il problema, il governo messicano ha scelto di testare una tecnologia piuttostoversa, il cloud seeding. Si tratta di un sistema di “inseminazionedelle nuvole“, che prevede la spruzzatura di particelle di ioduro d’argento, tramite degli aerei, direttamente nelle nubi. Questa tecnica, aumentando il livello di umidità, stimola le precipitazioni. Tuttavia, il cloud seeding non è privo di rischi. Ad esempio, potrebbe causare danni all’ambiente e alla salute umana. Il governo messicano ha affermato che il cloud seeding sarà utilizzato solo in zone ...