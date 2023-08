Conte | da Meloni un Ferragosto tutto fumo e niente arrosto

"Ieri ho letto tre interviste die nemmeno una soluzione per i problemi degli italiani.Il 'modus operandi' del governo 'è il lobbismo di Stato , non c'è una visione di Paese'. Giuseppeattacca Giorgiae il suo esecutivo che 'sta fomentando con le sue misure inadeguate' un ' disastro sociale ' ormai 'annunciato'. Il presidente del Movimento 5 stelle parla in un'...rimprovera che 'questa destra, se prima era sociale, è diventata asociale' e paventa 'un disastro sociale annunciato, che il governo sta fomentando com le sue misure inadeguate'. 'C'è ...

Conte: “Meloni fa lobbismo di Stato. Sul salario minimo il Paese è con noi” la Repubblica

"Ieri ho letto tre interviste di Meloni e nemmeno una soluzione per i problemi degli italiani. Dagli stipendi bassi agli sbarchi più che raddoppiati da quando è al Governo, dal carovita ai ritardi e ...M5S, Giuseppe Conte, "incontro surreale" sul salario minimo. "Con tutto il rispetto per il Cnel, il governo non ci ha dato una sola risposta nel merito" ...