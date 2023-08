Comunità energetiche | Del Rosso | “Il Comune pubblica l’avviso di manifestazione ma non da l’esempio”

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 15 agosto 2023) Caserta. Ilhato e poi prorogato per ben 4 voltedid’interesse per l’0pavvio di un percorso condiviso volto alla creazione di una o piùsul territorio comunale. Tale iniziativa, seppur di grande importanza per l’interanon è stata assolutamente ben compresa dalla cittadinanza che non ha colto il valore della misura europea. In realtà nemmeno l’Amministrazione ha effettivamente posto in essere informazioni utili a farne comprendere il fine alla cittadinanza. Il consigliere Dello scorso luglio aveva presentato una mozione proprio con l’obiettivo di impegnare il Sindaco Marino ad adottare una ulteriore delibera al fine di promuovere sul territorio la creazione di ...