“Come fa De Laurentiis a non provare orgoglio all’idea del suo ex allenatore ct dell’Italia?”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 15 agosto 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De, esige il pagamento della penale per il mancato rispetto della clausola che imponeva a Luciano Spalletti un anno di stop, dopo la risoluzione del contratto. La Federcalcio, che vorrebbe Spalletti alla guida della Nazionale, è imbrigliata. Non vuole pagare la penale. Probabilmente si finirà in tribunale, scrive la Gazzetta dello Sport. Auguriamoci di no, scrive Luigi Garlando sulla rosea: l’Italia meriterebbe ben altro, quantomeno una buona dose di buon senso. Garlando si chiedesia possibile che il presidente del Napoli non provinell’immaginare il suo ex, che ha portato la squadra allo scudetto, a capo della Nazionale. “Alla luce del buon senso, il Napoli dovrebbesolodavanti all’ipotesi di ...