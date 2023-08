' Come fa De Laurentiis a non provare orgoglio all' idea del suo ex allenatore ct dell' Italia?'

(Di martedì 15 agosto 2023) Probabilmente si finirà in tribunale , scrive la Gazzettao Sport. Auguriamoci di no, scrive Luigi Garlando sulla rosea: l'meriterebbe ben altro, quantomeno una buona dose di buon senso. ...

Ecco perché, parallelamente alla trattativa con Deper liberare Spalletti, la Figc ... Un 'accordo molto complesso',è stato definito in via Allegri, separa Spalletti dalla panchina ...venga incoronato nel Duomo di MilanoNapoleone, ma la Nazionale degli italiani merita rispetto e dignità'. Il tema orgoglio, o meglio, la mancanza di orgoglio di De, è trattato ......senza sosta mosse e contromosse di quella che - dopo il no di Dea ogni possibile mediazione pure a fronte delle pressioni anche politiche che lo invitavano a rinunciare al "bottino"...

"Come fa De Laurentiis a non provare orgoglio all'idea del suo ex ... IlNapolista

L’ex tecnico del Napoli ha già dato l’ok a un accordo con scadenza 2026. Conte vigila: sa di non essere seconda scelta, è pronto a dare una mano ...Spalletti nuovo ct dell'Italia, mossa a sorpresa di De Laurentiis: ecco che cosa sta accadendo nelle ultimissime ore, vediamo i dettagli ...