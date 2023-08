Colpito dall’elica del gommone | annega in Costiera amalfitana Ancora introvabile il corpo

Leggi su ildenaro

(Di martedì 15 agosto 2023) Non hanno datoesito le ricerche in mare del 29enne salernitano che risulta disperso da ieri pomeriggio in. Capitaneria di Porto e vigili del fuoco stanno setacciando in lungo ed in largo il tratto tra il porto di Cetara e la spiaggia di Erchie (Maiori), nella speranza di recuperare ildel giovane. A distanza di oltre 24 ore dall’incidente, infatti, le speranze di ritrovarlo in vita sono praticamente nulle. Il giovane, cuoco in una struttura di Salerno, era in barca con due amici quando, probabilmente a causa di una virata improvvisa, è finito in acqua. Successivamente sarebbe statodell’imbarcazione che avrebbe effettuato una manovra errata. L’attività di ricerca è coordinata dalla Capitaneria di Porto di Salerno, guidata dal ...