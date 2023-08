Cisgiordania | 2 palestinesi uccisi da Israele

Due, di cui uno di 16 anni, sono stati uccisi durante un raid dell'esercito israeliano nel campo profughi di Aqabat Jabr a sud di Gerico inDurante un raid israeliano in un campo profughi. Uno dei due aveva 16 anni...Est " dove Israele per policy non consente l'apertura di consolati per servire i. Al ...volesse essere certo della sua immunità diplomatica mentre viaggia in auto attraverso la. ...

Due palestinesi, di cui uno di 16 anni, sono stati uccisi durante un raid dell'esercito israeliano nel campo profughi di Aqabat Jabr a sud di Gerico in Cisgiordania. (ANSA) ...Due palestinesi, di cui uno di 16 anni, sono stati uccisi durante un raid dell'esercito israeliano nel campo profughi di Aqabat Jabr a sud di Gerico in Cisgiordania. Lo riportano - citate dall'agenzia ...