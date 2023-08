Cina | la frenata dell’economia fa paura E il governo blocca la pubblicazione dei dati sulla disoccupazione giovanile

Leggi su open.online

(Di martedì 15 agosto 2023) Investimenti e produzione industriale,e vendite al dettaglio. Il motorecinese pare sempre più in affanno, e ipubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica non fanno che confermare i timori dele i dubbi degli analisti. Almeno quanto quelli non pubblicati. Già, perché la notizia nella notizia – nel giorno dell’attesa diffusione di una serie di importanti indicatori economici – è che l’equivalente dell’Istat cinese ha deciso di interrompere ladei. Segnale tutt’altro che rassicurante. «L’economia e la società sono in costante evoluzione, e il lavoro statistico ha bisogno di continui miglioramenti», ha detto un portavoce dell’Ufficio di ...