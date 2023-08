(Di martedì 15 agosto 2023) Importante novità per il mondo delitaliano. A partire dalla prossima stagione, infatti,cambierà maglia e correrà nelcon la squadra francese-B&B. Il ciclista azzurro classe 1996, proveniente dalla Eolo-Kometa, chiude 7 stagioni complessive a livello Professional, dopo 4 con la Bardiani e 3 con la formazione guidata da Ivan Basso. Proprio con la Eolo-Kometa il nativo di Oliveto Citra in provincia di Salerno ha saputo centrare diversi piazzamenti di livello, anche al Giro d’Italia, aggiungendo una vittoria di tappa aldu Limousin 2022, con uno scatto da finisseur a 1500 metri dal traguardo nella frazione di Limoges. Le parole didopo ...

Ciclismo, Vincenzo Albanese sbarca nel World Tour e firma per la Arkea-B&B Hotels OA Sport

