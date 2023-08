Ciclismo | svelato il percorso dei Mondiali 2024 | strappi esigenti a Zurigo | cronometro impegnativa

Leggi su oasport

(Di martedì 15 agosto 2023) Sono stati svelati i primi dettagli riguardanti ildeidi, che andranno in scena a(Svizzera) dal 22 al 29 settembre. Dopo la particolarità dell’edizione multidisciplinare appena conclusa a Glasgow, si tornerà alla tradizione con la consueta settimana iridata riservata alle prove su strada. Il circuito delle gare in linea si snoderà attorno alla località elvetica, sarà lungo 27 chilometri e sarà caratterizzato da un paio dinel tratto iniziale: quello di Zürichbergstrasse (1,1 km all’8% di pendenza media, con una massima del 15%) e quello di Witikon (2,3 km al 5,7%, max. 9%). Il tratto centrale sarà vallonato, poi si percorrerà un’asperità breve e semplice quando mancheranno 7 km al traguardo. Gli uomini dovranno affrontarlo per sette ...