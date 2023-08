Chelsea | nuova avventura per Casadei | ceduto in prestito al Leicester di Maresca

(Di martedì 15 agosto 2023)esperienza per Cesare, talento dele della Nazionale Under 20 che ha conquistato l’argento agli ultimi Mondiali di categoria. L’ex centrocampista dell’Inter, che nella passata stagione aveva indossato la maglia del Reading, è infatti un nuovo calciatore del, almeno per la prossima annata calcistica. La squadra allenata da Enzo, retrocessa in Championship, ha annunciato il suo arrivo con la formula del. SportFace.

Ilha sborsato una cifra record per accaparrarsi il giovane centrocampista del Brighton & Hove Albion Mois s Caicedo. Venerd scorso sembrava che in una mossa audace e improvvisa, il Liverpool ...... a Malta o in Malesia CALCIOMERCATO LIVE BONUCCI, ANDIAMO A BERLINO Potrebbe essere la sua... Aldopo il Napoli (e oggi all'Arsenal): non ha mai vinto la Premier, ma ha messo in bacheca ...... la Premier League annovera ormai 10 team (come Arsenal,, Liverpool e Manchester United, ... Obiettivo che potrebbe raggiungere, ipotizza il Sole24Ore , attraverso unacompetizione nell'Ue ...

Il Chelsea sborsa una nuova somma record per Caicedo blue News | Svizzera italiana

Nuova avventura per Cesare Casadei: il centrocampista classe 2003 lascia il Chelsea, club proprietario del suo cartellino, e si trasferisce in prestito al Leicester di Enzo Maresca. Il Leicester ha ...Uno dei nomi più discussi e chiacchierati dell'estate può finalmente cambiare squadra. Romelu Lukaku ha una nuova pretendente.