Cheddira | il Napoli lo girerà in prestito al Frosinone dopo averlo preso dal Bari Sky

(Di martedì 15 agosto 2023)è sempre più vicino al. L’attaccante delpotrebbe essere prima ceduto ale poi girato inai ciociari. Infatti nei piani di De Laurentiis c’è di mantenere il cartellino del giocatore. A confermare l’indiscrezione lanciata da Sky è Gianluca di Marzio sul proprio profilo Twitter. . @1928, vicinissimo #: operazione incon diritto che può diventare obbligo in caso di salvezza @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 11, 2023 Il Marocchino ha stupito durante tutta la stagione con ilin Serie B. Così Walidsi prepara al grande salto. Prima però c’è un’altra tappa intermedia, a, prossima avversaria del ...

Calciomercato. Il club di De Laurentiis è vicino a prelevare l'attaccante marocchino Waliddal Bari (altro club appartenuto al patron azzurro). Calciomercatovicino L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla trattativa- Bari per: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google,...... salvo ritardi clamorosi (domani sono previste le visite mediche, ndr), colci saranno. Ben ... nonostante manchino ancora gli accordi totali col Bari, i discorsi per l'attaccante Walid11.47 - Il Frosinone sta ultimando l'operazione Walid: prestito dal Bari con obbligo di ... VENERDI' 11 AGOSTO 22.00 - Ilha pronto l'affondo per Gabri Veiga : I DETTAGLI 21.40 - Maehle ...

SKY - Bari, si attende il passaggio di Walid Cheddira al Napoli, poi il prestito al Frosinone Napoli Magazine

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Anche Walid Cheddira si prepara al grande salto. E poco importa che andrà a rinforzare il prossimo avv ...Gli azzurri infatti vorrebbero mantenere il controllo del giocatore e si attende quindi il passaggio dell'attaccante marocchino dal Bari al Napoli ...