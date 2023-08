Charlene di Monaco incontra l’ex di Alberto | cosa é successo

(Di martedì 15 agosto 2023) Colpo di scena perdialla sua prima riapparizione dopo qualche tempo lontano dagli impegni pubblici. Al Ballo della Croce Rossa, infatti, c’era un invitata “speciale” che in molti non hanno potuto far a meno di notare tra la folla. Eccoquandodisi sonote.diè tornata pienamente alla sua vecchia vita, prima dell’infezione che l’ha costretta a stare per un lungo periodo lontano dalla sua famiglia. La principessa ha ricominciato a presenziare regolarmente agli impegni pubblici, anche da sola, ma non evita anche di prendersi del tempo per sé lontano dalla folla. Peccato che proprio durante la sua ultima apparizione mondana si sia resa ...

Tutto il Principato dista parlando dello scandalo che ha colpito il palazzo principesco. Il consulente finanziario Claude Palmero , il capo di gabinetto Laurent Anselmi , il presidente della ...Tenete gli occhi bene aperti perché potreste imbattervi in Letizia di Spagna, in William e Kate odinei luoghi più impensati. Palma di Maiorca per i Reali di Spagna. Quanti italiani ...Panico al Ballo della Croce Rossa a Montecarlo:, moglie di Alberto di, non ha gradito la presenza della rediviva Nicole Coste dalla quale il principe Alberto ha avuto il figlio ...

Charlène di Monaco, tutti i look della principessa in 15 anni di ballo della Croce Rossa Vanity Fair Italia

The United Kingdom and Monaco work closely together, but the sovereigns of both countries, as well as their families, have a more personal relationship.It’s been two years since Princess Charlene stepped onto a plane and left the country she called home for several months. Now, in better health and higher spirits, the Monaco royal is returning to ...