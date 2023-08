Challenger Todi | il lieto ritorno di Dalla Valle | “Tre operazioni e due anni difficili | ma adesso sto bene”

(Di martedì 15 agosto 2023) Enricoapproda al secondo turno degli Internazionali Città diSidernestor Tennis Cup. Dopo trehanno messo a repentaglio la sua carriera, quello del classe 1998 di Ravenna è un graditonel circuito. Reducesemifinale a Cordenons, il romagnolo è partito con il piede giusto nel rassegna ATP75 organizzata da MEF Tennis Events al Tennis Club1971. Sul Grandstand il successo contro la terza testa di serie Mariano Navone è maturato per 7-6(4) 6-3. Avanza nel torneo anche il qualificato Julian Ocleppo, che ad inizio giornata ha regolato per 6-3 6-4 il numero sei del seeding, l’argentino Roman Andres Burruchaga.parte forte – ...

... torneo fondato sei anni fa da MEF Tennis Events, Gabriel Debru è tornato in Umbria per giocare ildi. Superato il primo esame il francese ha ricevuto l'affetto del pubblico tuderte, ......sfide delle qualificazioni hanno aperto il programma della manifestazione che da domenica 13 a sabato 19 agosto andrà in scena sui campi in terra rossa del Tennis Club1971. Il torneo...Palmieri: "Qui si gioca il tennis degli intenditori" " Legato aldisin dalle sue prime edizioni, il direttore degli Internazionali BNL d'Italia, Sergio Palmieri è stato ospite d'...

Challenger Todi, Grodzisk Mazowiecki, Winnipeg e Stanford: I risultati con il dettaglio del Day 2 (LIVE) LiveTennis.it

L’ex numero 1 del mondo under 18 ha vinto ieri sul centrale del Tennis Club Todi 1971, superando il tedesco Henri Squire ...Gli Internazionali di Tennis Città di Todi celebrano il 15° anniversario con il "Museo della Racchetta" e la presenza di Marta Nizzo. Un evento di rilevanza internazionale che porta visibilità alla ci ...