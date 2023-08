Cetara | riprese le ricerche del giovane disperso

(Di martedì 15 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono ancora in corso nello specchio di acque antistante il Comune diledel corpo del cuoco barman di 29 anni, M.C.,dal pomeriggio di ieri dopo essere caduto dall’imbarcazione a bordo della quale si trovavano altri due amici. Sono stati proprio loro a raccontare che, per trascorrere la giornata prima del Ferragosto insieme avevano noleggiato una barca (che si guida senza necessità di patente nautica)e che, in una manovra sbagliata, il ragazzo è caduto in acqua. Immediatamente sono stati inviati sul posto i mezzi della Capitaneria di Porto di Salerno, l’elicottero del reparto volo Vigili del Fuoco Salerno con sommozzatori a bordo e i sommozzatori del nucleo regionale vigili del fuoco Napoli con assistenza navale fornita da un battello del Comando Vigili del Fuoco Salerno. Ieri le ...

Cetara, riprese le ricerche in mare del giovane salernitano Il Quotidiano della Costiera

Era in barca con altri due amici quando, probabilmente a causa di un'onda, è finito in mare. A quel punto, nel tentativo di recuperarlo, sarebbe stata effettuata una manovra errata, ferendo il 29enne ...