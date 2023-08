Cervinia isolata da una frana | interrotta strada di Valtournenche 5mila persone bloccate

Frane in Val d'Aosta, isolata Cervinia RaiNews

14 Agosto -Una frana è caduta in serata sulla strada regionale della Valtournenche, nei pressi della frazione Singlin, in Valle d'Aosta. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, carabinieri, corpo ...Valtourenche e Cervinia sono isolate per una frana caduta in serata sulla strada regionale della Valtournenche, nei pressi della frazione Singlina. Lo ...